Лавров объяснил, почему оставшаяся без концертов Ветлицкая позволяет себе критиковать россиян

Проживающая в Испании Ветлицкая стала позволять себе грубые высказывания в адрес бывших соотечественников, публикуя некультурные посты в Сети. Продюсер Сергей Лавров предположил, что такая реакция певицы связана с тем, что она рассчитывала обрести былую славу в России, но не получила ее.