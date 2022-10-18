Лавров объяснил, почему оставшаяся без концертов Ветлицкая позволяет себе критиковать россиян

Уехавшая из России певица Наталья Ветлицкая начала публиковать в социальных сетях резкие заявления в адрес россиян, а также выступила с критикой СВО. Продюсер Сергей Лаврой рассказал порталу BLITZ+, с чем связано такое поведение артистки.
Проживающая в Испании Ветлицкая стала позволять себе грубые высказывания в адрес бывших соотечественников, публикуя некультурные посты в Сети. Продюсер Сергей Лавров предположил, что такая реакция певицы связана с тем, что она рассчитывала обрести былую славу в России, но не получила ее.
Продюсер отметил, что раньше артистку приглашали на выступления, однако она уехала в Италию, откуда вернулась уже без денег.
«От злости, зависти, что все пошло в “трартарары”, она пишет гадости. Когда поняла, что ей начали “заниматься”, резко переобулась. Конечно, она думает вернуться. Тут она зарабатывает за один частный концерт порядка 20 тысяч евро», — рассказал Лавров.
После начала спецоперации по освобождению Донбасса Россию покинули многие представители отечественного шоу-бизнеса. Часть из них не стесняется осуждать действия своей страны, а также граждан, придерживающихся иной точки зрения.