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Киевские власти отступились от стамбульских предложений. Сделали они это по совету Соединенных Штатов и Великобритании, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Для Украины это также означает огромный шаг назад в переговорах с РФ. При этом Киев пытается затянуть переговорный процесс, который теперь полностью зависит от внешнего управления государством.
В ходе беседы Лавров также оценил угрозу ядерной войны. По его мнению, существующие риски вполне реальны, поэтому недооценивать опасность нельзя. Однако позиция Москвы в этом вопросе принципиальна — она будет настаивать на недопустимости подобного развития событий.
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