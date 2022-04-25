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    Лавров обвинил Украину в уходе от стамбульских предложений

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лавров обвинил Украину в уходе от стамбульских предложений

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    MFA Russia/via Globallookpress.com

    Киевские власти отступились от стамбульских предложений. Сделали они это по совету Соединенных Штатов и Великобритании, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Для Украины это также означает огромный шаг назад в переговорах с РФ. При этом Киев пытается затянуть переговорный процесс, который теперь полностью зависит от внешнего управления государством. 

    В ходе беседы Лавров также оценил угрозу ядерной войны. По его мнению, существующие риски вполне реальны, поэтому недооценивать опасность нельзя. Однако позиция Москвы в этом вопросе принципиальна — она будет настаивать на недопустимости подобного развития событий.

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