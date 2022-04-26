Лавров: ненависть ко всему русскому культивируется в мире на высшем уровне

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Сейчас в мире наблюдается настоящий расизм по отношению к россиянам. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Идея русофобии культивируется в мире на самом высоком уровне. Недружественные призывы по отношению к россиянам звучат не только от простых граждан, но и от высокопоставленных чиновников, отметил Лавров.
«Особенно сейчас, когда русофобия и настоящий расизм по отношению ко всем русскому культивируется на самом высшем уровне», — заявил глава ведомства в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
В качестве примера Лавров напомнил о недавних высказываниях канадского премьера Джастина Трюдо. Тот призвал наказать власти РФ и всех, кто их поддерживает, отметив, что «заплатить должны все русские».
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