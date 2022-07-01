Лавров назвал прозорливым термин немецкого публициста Шпенглера о «закате Европы»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что считает прозорливым введенный в начале XX века немецким публицистом Освальдом Шпенглером термин о «закате Европы», передает РИА Новости.
«Насчет “Заката Европы”, Шпенглера – сам термин “закат Европы” я считаю весьма прозорливым», — заявил Лавров.
Он также уточнил, что от санкций, который вводит Запад, страдают в первую очередь Европейский союз.
«Американцы умнее, они выстроили свои санкционные решения таким образом, что не наносить слишком большой ущерб для своей экономики, хотя, тоже получили цены и на бензин, и на продовольствие, которые взлетели», — уточнил дипломат.
Отметим, «Закат Европы» — это философское произведение Освальда Шпенглера с пессимистическим прогнозом для Европы на предстоящее будущее.