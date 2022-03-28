Лавров назвал откровенной «бредятиной» слухи о здоровье Шойгу

MFA Russia/ Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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MFA Russia/ Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все слухи
о здоровье министра обороны Сергея Шойгу являются откровенной ложью, сообщает
ТАСС.

«Не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют спецслужбы Украины и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей. Это все откровенная ложь. Все живы, здоровы, <…> все правительство работает, вся администрация президента работает, исходя из интересов нашей страны и тех должностных обязанностей, которые на всех нас возложены», — отметил Лавров.

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