Лавров назвал «одержимостью» заявление Бербок по поводу фото Путина с Эрдоганом

«Этот демарш (перед лигой арабских государств) требовал от наших арабских друзей осудить, заявить о неприятии каких-то действий, которая совершает Россия. И особо было выделено, что нельзя подписывать с нами каких-либо документов и нельзя с нами фотографироваться. У них это одержимость такая. Вот этими фотографиями это не из сферы дипломатии, это другая отрасль человеческого организма», — подчеркнул он.