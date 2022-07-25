Лавров назвал «одержимостью» заявление Бербок по поводу фото Путина с Эрдоганом

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не должен был фотографироваться с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал ее слова.
По мнению министра, подобные заявления похожи на одержимость европейских политиков отношениями Москвы с остальными государствами.
«Этот демарш (перед лигой арабских государств) требовал от наших арабских друзей осудить, заявить о неприятии каких-то действий, которая совершает Россия. И особо было выделено, что нельзя подписывать с нами каких-либо документов и нельзя с нами фотографироваться. У них это одержимость такая. Вот этими фотографиями это не из сферы дипломатии, это другая отрасль человеческого организма», — подчеркнул он.
Ранее Сергей Лавров заявлял, что РФ не обладает предубеждениями по поводу возобновления переговорного процесса с Украиной по широкому перечню вопросов.