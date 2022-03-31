Лавров назвал неприемлемым размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии

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Размещение военное
инфраструктуры НАТО и США в Центральной Азии является неприемлемым, заявил
министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава
внешнеполитического ведомства выступил на пленарной сессии на встрече в формате
стран-соседей Афганистана. Он высказался о возможном появлении военной
инфраструктуры Североатлантического альянса на территориях, соседних с
исламским государством.
«Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение
любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории
соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии», — констатировал Лавров.
Он
объяснил, что подобные мысли противоречат интересам безопасности стран
Центральной Азии и обязательствам, которые вытекают из уставных документов
Организации договора о коллективной безопасности.