Лавров назвал неприемлемым размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии

MFA Russia/via Globallookpress.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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MFA Russia/via Globallookpress.com

Размещение военное
инфраструктуры НАТО и США в Центральной Азии является неприемлемым, заявил
министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава
внешнеполитического ведомства выступил на пленарной сессии на встрече в формате
стран-соседей Афганистана. Он высказался о возможном появлении военной
инфраструктуры Североатлантического альянса на территориях, соседних с
исламским государством.

«Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение
любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории
соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии», — констатировал Лавров.

Он
объяснил, что подобные мысли противоречат интересам безопасности стран
Центральной Азии и обязательствам, которые вытекают из уставных документов
Организации договора о коллективной безопасности.

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