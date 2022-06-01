Новости01

Лавров напомнил о доминантных устремлениях ФРГ после слов Шольца про главную военную силу

Лавров напомнил о доминантных устремлениях ФРГ после слов Шольца про главную военную силу
MFA Russia/ Global Look Press

Заявление властей ФРГ о главной военной силе в Евросоюзе наводит на определенные мысли, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Так дипломат отреагировал на слова немецкого канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин станет главной военной силой на территории Европейского союза.

«Это наводит конечно на мысли, потому что это далеко не единственное свидетельство возрождения в Германии доминантных устремлений», — сказал Лавров по итогам визита в Саудовскую Аравию.

Российский министр ранее заявил, что Запад умалчивает о введении санкций в отношении отечественных кораблей, перевозящих зерно, передает RT

шольц
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.