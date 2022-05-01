Лавров: на «Азовстали» могут находиться наемники и западные офицеры

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Киев всеми силами пытается добиться вывода оставшихся радикалов с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, так как среди них могут быть наемники и западные офицеры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На предприятии находится «много персонажей» которые подтвердят наличие там наемников и, возможно, действующих офицеров западных армий, сообщил в интервью итальянской телекомпании Mediaset министр. Этим, по его словам, объясняется ситуация с противостоянием на «Азовстали», а также «упорное, даже истеричное желание» украинского президента Владимира Зеленского и его западных покровителей добиться вывода людей с комбината на территорию Украины.
Ранее сообщалось, что минимум 25 человек удалось вывести с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе при содействии Организации Объединенных Наций. Все из спасенных людей — мирные жители.