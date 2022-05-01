Лавров: на «Азовстали» могут находиться наемники и западные офицеры

На предприятии находится «много персонажей» которые подтвердят наличие там наемников и, возможно, действующих офицеров западных армий, сообщил в интервью итальянской телекомпании Mediaset министр. Этим, по его словам, объясняется ситуация с противостоянием на «Азовстали», а также «упорное, даже истеричное желание» украинского президента Владимира Зеленского и его западных покровителей добиться вывода людей с комбината на территорию Украины.