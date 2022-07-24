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Лавров довел журналистов до хохота шуткой про «запрет» на его фотографирование

Лавров довел журналистов до хохота шуткой про «запрет» на его фотографирование
MFA Russia/ Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил на встрече с журналистами в Каире про то, что на его фотографировании стоит «запрет».

При входе в зал встреч с генеральным секретарем Лиги арабских государств Лавров остроумно пошутил по поводу фотографий с ним, чем вызвал взрыв смеха среди представителей СМИ.

«Ребята, я слышал, вы меня не должны фотографировать», — сказал он.

Ранее министр заявлял, что Москва не пытается добиться от недружественных стран отмены антироссийских ограничений. В Кремле в очередной раз укрепилось мнение о необходимости выстраивания экономики государства, опираясь на надежные внешние связи, отметил он.

египет каир Лавров Россия
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