Лавров допустил участие наводчиков НАТО в действиях украинских националистов

Корректировщики огня из НАТО могут принимать участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом в статье для газеты «Известия» написал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Причем натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно “на земле”», — заявил глава МИД РФ.
Лавров выразил надежду, что в европейских странах еще остались здравомыслящие чиновники, которые осознают, к чему эти действия могут привести, передает телеканал «360».