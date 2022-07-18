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Лавров допустил участие наводчиков НАТО в действиях украинских националистов

Лавров допустил участие наводчиков НАТО в действиях украинских националистов
Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Корректировщики огня из НАТО могут принимать участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом в статье для газеты «Известия» написал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Причем натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно “на земле”», — заявил глава МИД РФ.

Лавров выразил надежду, что в европейских странах еще остались здравомыслящие чиновники, которые осознают, к чему эти действия могут привести, передает телеканал «360»

ВСУ НАТО сергей лавров спецоперация
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