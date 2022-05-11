Лавров анонсировал завершение работы над соглашением о безвизовом режиме между Россией и Оманом

Маскат в 2020 году в одностороннем порядке ввел безвизовый режим продолжительностью в 14 дней. Эти правила коснулись граждан 103 стран, в число которых входит и Россия. Представители Омана и РФ сейчас завершают обсуждение деталей соглашения о правилах международных поездок.