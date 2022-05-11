Лавров анонсировал завершение работы над соглашением о безвизовом режиме между Россией и Оманом

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Представители России и Омана в ближайшее время завершат работу над соглашением о безвизовом режиме, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Маскат в 2020 году в одностороннем порядке ввел безвизовый режим продолжительностью в 14 дней. Эти правила коснулись граждан 103 стран, в число которых входит и Россия. Представители Омана и РФ сейчас завершают обсуждение деталей соглашения о правилах международных поездок.
Глава российского МИД находится в Омане на переговорах с султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. До этого Лавров встретился с министром иностранных дел страны в Передней Азии Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.
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