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    Лавров анонсировал завершение работы над соглашением о безвизовом режиме между Россией и Оманом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лавров анонсировал завершение работы над соглашением о безвизовом режиме между Россией и Оманом

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    MFA Russia/via Globallookpress.com

    Представители России и Омана в ближайшее время завершат работу над соглашением о безвизовом режиме, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Маскат в 2020 году в одностороннем порядке ввел безвизовый режим продолжительностью в 14 дней. Эти правила коснулись граждан 103 стран, в число которых входит и Россия. Представители Омана и РФ сейчас завершают обсуждение деталей соглашения о правилах международных поездок.

    Глава российского МИД находится в Омане на переговорах с султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. До этого Лавров встретился с министром иностранных дел страны в Передней Азии Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

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