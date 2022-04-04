Лавров: американские политики не дружат с совестью

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Очередные выпады президента США Джо Байден в адрес
российского лидера Владимира Путина доказывают, что американские политики не
дружат с совестью. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
После растиражированных по всему интернету провокационных
кадров о событиях в украинской Буче Байден назвал Путина «военным
преступником».
«Заявление Байдена о Путине говорит о том, что у
американских политиков не всё хорошо с совестью», — подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД РФ допустил встречу Владимира Путина и
украинского лидера Владимира Зеленского. Он заявил, она будет зависеть от
итогов переговоров России и Украины.
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