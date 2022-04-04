    В тренде

    Лавров: американские политики не дружат с совестью

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    MFA Russia Global Look Press

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...

    MFA Russia Global Look Press

    Очередные выпады президента США Джо Байден в адрес
    российского лидера Владимира Путина доказывают, что американские политики не
    дружат с совестью. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    После растиражированных по всему интернету провокационных
    кадров о событиях в украинской Буче Байден назвал Путина «военным
    преступником».

    «Заявление Байдена о Путине говорит о том, что у
    американских политиков не всё хорошо с совестью», — подчеркнул Лавров.

    Ранее глава МИД РФ допустил встречу Владимира Путина и
    украинского лидера Владимира Зеленского. Он заявил, она будет зависеть от
    итогов переговоров России и Украины.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »