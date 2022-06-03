Лауреатов первой Национальной премии интернет-контента назовут 2 июня

Призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составил 18 млн рублей. Всего в мероприятии приняли участие около 100 организаций.

Финалистами стали 57 из 383 проектов, которые были номинированы на премию. Показать свои проекты могли российские СМИ, медиахолдинги, видеохостинги, блогерские агентства, производители контента.