Лауреатов первой Национальной премии интернет-контента назовут 2 июня

Торжественная церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента состоится в Москве 2 июня. Мероприятие пройдет на площадке Music Media Dome.
Награда учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В качестве стратегического партнера выступил холдинг VK.
Финалистами стали 57 из 383 проектов, которые были номинированы на премию. Показать свои проекты могли российские СМИ, медиахолдинги, видеохостинги, блогерские агентства, производители контента.
Призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составил 18 млн рублей. Всего в мероприятии приняли участие около 100 организаций.