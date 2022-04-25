Лауреатам премии BraVo вручили драгоценные скрипичные ключи

Вручение призов состоялось заочно из-за отмены церемонии в Большом театре в Москве. Обладателем премии в номинации «Лучший классический мужской вокал» стал Нажмиддин Мавлянов, оперой года признали «Саломею», поставленную на сцене Большого театра, а в категории «Оркестр года» победил MusicaEterna под руководством Теодора Курентзиса.