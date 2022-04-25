Лауреатам премии BraVo вручили драгоценные скрипичные ключи

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Организаторы IV Международной профессиональной музыкальной премии BraVo вручили скрипичные ключи выдающимся представителям классической сцены, сообщили в пресс-службе мероприятия.
Вручение призов состоялось заочно из-за отмены церемонии в Большом театре в Москве. Обладателем премии в номинации «Лучший классический мужской вокал» стал Нажмиддин Мавлянов, оперой года признали «Саломею», поставленную на сцене Большого театра, а в категории «Оркестр года» победил MusicaEterna под руководством Теодора Курентзиса.
Организаторы также отметили вклад народного артиста СССР Юрия Башмета в развитие классического искусства. Специальную награду получил и пианист-виртуоз Денис Мацуев.
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