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Латвийской гимнастке Елизавете Полстяной запретили выступать на чемпионате мира. Спортсменка не захотела отказываться от российского паспорта

Латвийской гимнастке Елизавете Полстяной запретили выступать на чемпионате мира. Спортсменка не захотела отказываться от российского паспорта

Елизавета Полстяная

Бывшая российская спортсменка Елизавета Полстяная, в 2018 году получившая гражданство Латвии, сообщила, что ей не разрешили выступать на чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет в сентябре.

По словам Елизаветы, Олимпийский комитет поставил ей условие: либо она отказывается от российского гражданства и продолжает выступать за Латвию, либо не отказывается, но тогда ее исключают из сборной.

Я и раньше говорила, что такой выбор сделать не могу, потому что в России моя семья, мои друзья. Этот выбор для меня невозможен. Мне поставили такие условия, и я приняла решение. Я сейчас в России, со своей семьей, но выступать за Латвию я больше не могу,

— сказала спортсменка в интервью Sport24.

Также Елизавета написала о случившемся в соцсетях.

К сожалению, “спорт вне политики” — это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились… Возможно, чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. <…> Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Обидно? Не буду врать и супергеройствовать. Да, ужасно обидно, как будто половину тебя уничтожили. Я привыкла поступать в жизни по совести, и спасибо моим родителям, которые воспитали во мне правильные жизненные ценности и принципы, про которые сейчас, к сожалению, большинство забыло… Мне не оставили выбора, мне не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон. Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали это решение.

Елизавета Полстяная

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины выразили Елизавете Полстяной свою поддержку.

Как мы тебя понимаем. Держись! Когда отойдешь, поймешь, что жизнь на этом не заканчивается.

Елизавета Полстяная родилась в Юрмале, хотя ее родители — россияне. Это помогло спортсменке в 2018-м, когда стало понятно, что она не сможет пробиться в сборную России по художественной гимнастике.

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