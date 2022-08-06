Латвийской гимнастке Елизавете Полстяной запретили выступать на чемпионате мира. Спортсменка не захотела отказываться от российского паспорта

Елизавета Полстяная

Бывшая российская спортсменка Елизавета Полстяная, в 2018 году получившая гражданство Латвии, сообщила, что ей не разрешили выступать на чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет в сентябре.

По словам Елизаветы, Олимпийский комитет поставил ей условие: либо она отказывается от российского гражданства и продолжает выступать за Латвию, либо не отказывается, но тогда ее исключают из сборной.

Я и раньше говорила, что такой выбор сделать не могу, потому что в России моя семья, мои друзья. Этот выбор для меня невозможен. Мне поставили такие условия, и я приняла решение. Я сейчас в России, со своей семьей, но выступать за Латвию я больше не могу,

— сказала спортсменка в интервью Sport24.

Также Елизавета написала о случившемся в соцсетях.

К сожалению, “спорт вне политики” — это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились… Возможно, чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. <…> Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Обидно? Не буду врать и супергеройствовать. Да, ужасно обидно, как будто половину тебя уничтожили. Я привыкла поступать в жизни по совести, и спасибо моим родителям, которые воспитали во мне правильные жизненные ценности и принципы, про которые сейчас, к сожалению, большинство забыло… Мне не оставили выбора, мне не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон. Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали это решение.

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины выразили Елизавете Полстяной свою поддержку.

Как мы тебя понимаем. Держись! Когда отойдешь, поймешь, что жизнь на этом не заканчивается.

Елизавета Полстяная родилась в Юрмале, хотя ее родители — россияне. Это помогло спортсменке в 2018-м, когда стало понятно, что она не сможет пробиться в сборную России по художественной гимнастике.