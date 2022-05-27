Латвийский актер Ивар Калныньш назвал две причины желания Чулпан Хаматовой вернуться в Россию

«Да и “великая” Зулейха-Хаматова, которая все свои глаза не откроет, уже начала задумываться: а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию, потому как тут все дорого, а зарплата в театре у русофоба Херманиса и тысячи евро не наберет», — пояснил латвиец.