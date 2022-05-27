Латвийский актер Ивар Калныньш назвал две причины желания Чулпан Хаматовой вернуться в Россию

Российская актриса Чулпан Хаматова получает гораздо меньше денег в Риге, чем это было в Москве, поэтому обдумывает вариант возвращения в Россию, заявил латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш, передает Lenta.ru.
Некоторые СМИ сообщили, что Чулпан Хаматова может вернуться в Россию, которую покинула в феврале. По мнению Калныньша, причина этой «тяги к родине» кроется в финансах артистки, ведь на новом месте работы платят весьма скромное жалование.
«Да и “великая” Зулейха-Хаматова, которая все свои глаза не откроет, уже начала задумываться: а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию, потому как тут все дорого, а зарплата в театре у русофоба Херманиса и тысячи евро не наберет», — пояснил латвиец.
На антироссийских высказываниях тоже весьма сложно заработать, считает актер, ведь те, кто их требуют, всегда рассчитывают получить желаемое бесплатно.
«Да и службы ответственные требуют ее публичного выступления против России, а это, конечно, бесплатно… А Чулпаша, видать, не привыкла бесплатно проводить “творческие вечера”», — констатировал Калныньш, добавив, что сам разорвал отношения с РФ.
Ранее телеведущий Андрей Норкин пошутил по поводу жалоб Чулпан Хаматовой на «трудную жизнь без России».