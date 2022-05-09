Латвия запретила посещать страну Петросяну, Киркорову и Винокуру

«На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении граждан Российской Федерации Киркорова Ф., Винокура В., Петросяна Т. и Винер-Усмановой И. в список лиц, нежелательных в Латвийской Республике, установив бессрочный запрет на въезд в Латвию», — заявил Ринкевичс.