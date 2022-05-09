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    Латвия запретила посещать страну Петросяну, Киркорову и Винокуру

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Латвия запретила посещать страну Петросяну, Киркорову и Винокуру

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    globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

    Латвия ввела запрет на въезд в страну некоторым российским артистам. В их числе оказались певец Филипп Киркоров, юморист Евгений Петросян, вокалист Владимир Винокур и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. 

    Данной информацией 9 мая поделился министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс. Сообщение было опубликовано в его Twitter-аккаунте.

    «На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении граждан Российской Федерации Киркорова Ф., Винокура В., Петросяна Т. и Винер-Усмановой И. в список лиц, нежелательных в Латвийской Республике, установив бессрочный запрет на въезд в Латвию», — заявил Ринкевичс. 

    Теперь исполнитель хита «Снег» не сможет выступить в Латвии. Известно, что его концерты неоднократно переносились в стране. 

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