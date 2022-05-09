Латвия внесла в черный список Киркорова, Винокура, Петросяна и Винер-Усманову

Филипп Киркоров

Латвия объявила персонами нон грата тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову, а также артистов Филиппа Киркорова, Владимира Винокура и Евгения Петросяна — об этом сообщил в твиттере глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

Въезд в Латвию запрещен им на неопределенный срок. Решение принято на основании иммиграционного закона.

Евгений Петросян

Ранее Латвия уже внесла в список нежелательных лиц Дмитрия Певцова, Никиту Михалкова, Николая Расторгуева, Полину Гагарину, Михаила Боярского, Сергея Безрукова, Тимати, Владимира Машкова и ряд других российских знаменитостей, объяснив это тем, что они поддерживают военную спецоперацию на Украине.

В апреле стало известно, что Филиппу Киркорову и Полине Гагариной также на пять лет закрыли въезд в Эстонию.