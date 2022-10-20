Латвия обновила антирекорд по количеству постоянных жителей страны

Как передало издание Argumenti.ru, с 1992 по 1994 годы Латвию покинули порядка 142 тысяч человек. Тогда из страны выехали советские военнослужащие и часть гражданского населения. Экономический кризис 2008-2010 годов также сильно ударил по стране — решение о переезде за границу приняли 117 тысяч граждан.