Латвия обновила антирекорд по количеству постоянных жителей страны

Отрицательный показатель естественного прироста населения наблюдается в Латвии с 1990 года. Соответствующая информация изложена в материалах Центрального статистического управления.
При этом к началу 2022 года количество постоянных жителей республики сократилось на 30 процентов. Другими словами, на 729 тысяч человек. Только из-за миграции страна лишилась 469 тысяч жителей.
Как передало издание Argumenti.ru, с 1992 по 1994 годы Латвию покинули порядка 142 тысяч человек. Тогда из страны выехали советские военнослужащие и часть гражданского населения. Экономический кризис 2008-2010 годов также сильно ударил по стране — решение о переезде за границу приняли 117 тысяч граждан.
Согласно статистике, в начале текущего года население Латвии составляло 1 875 757 человек. По итогам 2021 года количество жителей сократилось на 0,92 процента.