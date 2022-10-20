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Латвия обновила антирекорд по количеству постоянных жителей страны

Латвия обновила антирекорд по количеству постоянных жителей страны
Global Look Press | Britta Pedersen/dpa

Отрицательный показатель естественного прироста населения наблюдается в Латвии с 1990 года. Соответствующая информация изложена в материалах Центрального статистического управления.

При этом к началу 2022 года количество постоянных жителей республики сократилось на 30 процентов. Другими словами, на 729 тысяч человек. Только из-за миграции страна лишилась 469 тысяч жителей.

Как передало издание Argumenti.ru, с 1992 по 1994 годы Латвию покинули порядка 142 тысяч человек. Тогда из страны выехали советские военнослужащие и часть гражданского населения. Экономический кризис 2008-2010 годов также сильно ударил по стране — решение о переезде за границу приняли 117 тысяч граждан.

Согласно статистике, в начале текущего года население Латвии составляло 1 875 757 человек. По итогам 2021 года количество жителей сократилось на 0,92 процента.

Латвия миграция численность населения
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