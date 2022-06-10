Латвия начала разработку закона о конфискации имущества России и Белоруссии

Министерство юстиции Латвии начало работать над составлением закона, который позволит отчуждать российскую и белорусскую собственность в пользу государства.
Глава ведомства Янис Борданс отметил, что документ должен быть разработан к 17 июня. По его словам, в стране уже существует необходимая правовая база.
«Я поручил экспертам министерства юстиции разработать к 17 июня <…> специальный закон об отчуждении собственности. <…> Целью закона является отчуждение собственности, принадлежащей России и Белоруссии: “Московский дом”, (санатории. — Прим. ред.) “Янтарный берег” и “Белоруссия”. Эти объекты мы будем использовать для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра», — сообщил он.
Латвия ранее запретила вещание почти 80 российских телеканалов. Такое решение принял совет по электронными СМИ Латвии, передает «ФедералПресс».