Новости05

Латвия начала разработку закона о конфискации имущества России и Белоруссии

Латвия начала разработку закона о конфискации имущества России и Белоруссии
globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Министерство юстиции Латвии начало работать над составлением закона, который позволит отчуждать российскую и белорусскую собственность в пользу государства.

Глава ведомства Янис Борданс отметил, что документ должен быть разработан к 17 июня. По его словам, в стране уже существует необходимая правовая база.

«Я поручил экспертам министерства юстиции разработать к 17 июня <…> специальный закон об отчуждении собственности. <…> Целью закона является отчуждение собственности, принадлежащей России и Белоруссии: “Московский дом”, (санатории. — Прим. ред.) “Янтарный берег” и “Белоруссия”. Эти объекты мы будем использовать для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра», — сообщил он.

Латвия ранее запретила вещание почти 80 российских телеканалов. Такое решение принял совет по электронными СМИ Латвии, передает «ФедералПресс».

конфискация имущества конфискация собственности Латвия россия и латвия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.