Латвия и ВМЖ в ней

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Преимущества Латвии

Латвия на сегодняшний день, наверное, самая популярная страна Прибалтики. Вместе с этим государство вполне можно назвать ещё и самым успешным по многим параметрам. Например, уровень жизни в данной стране объективно выше, чем в близ лежащих Эстонии и Литве. Это объясняет более близким географическим положением Латвии к ведущим европейским государствам. Также стоит отметить ещё и то, что в стране намного лучше развиты различные институты, например, институт ведения бизнеса. По итогу заниматься любимым делом в стране можно с намного большей радостью и удобством.

Бизнес и Латвия

Вообще страна настроена на привлечение бизнеса и новых людей, которые его будут запускать. Об этом можно свидетельствовать, исходя из того, чтобы бизнес иммиграция в Латвию является, пожалуй, одной из самых простых среди всех европейских стран. При этом стоит учитывать, что само государство далеко не последнее в списке тех стран, что входят в ЕС, по многим параметрам, а по некоторым даже конкурирует с ведущими государствами.

Так что в случае с Латвией можно констатировать, что виден явный рос и упор на получение максимального количества предпринимателей и предпринимательской деятельности в стране.

Соответственно, ведя бизнес в государстве, можно рассчитывать на простое получение временного места жительства. Ну а позже, спустя некоторое время, точно также можно уже претендовать и на получение уже постоянного места для жительства, то есть по большому счету полностью интегрировать бизнес и компанию в европейское во всех смыслах государство. Процесс достаточно прост и требует лишь наличия небольшого количества времени.

Список документов, который должен быть для получения временного места жительства, совсем небольшой. К нему можно причислить обязательное наличие фотографий определенных размеров, справки об отсутствии какой-либо судимости, анкету с ответами на вопросы, ещё нескольких документов, например, медицинской страховки. Все это вкупе позволит спокойно заниматься бизнесом на территории одной из наиболее бурно развивающихся в настоящее время стран Европы.

На всю процедуру в принципе может потребоваться всего около 2 месяцев календаря, что откровенно говоря мало, даже ничтожно мало в сравнении со многими другими, даже куда более бедными странами, где процедура может растянуться и на целый календарный год.

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