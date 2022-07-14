Латвия больше не будет принимать украинских беженцев из-за нехватки денег

Многие латвийские города объявили, что больше не будут принимать украинских беженцев, поскольку не способны обеспечить им условия содержания, передает Telegram-канал «Милитарист».
Государственная программа поддержки украинских мигрантов не покрывает реальные расходы муниципалитетов на их содержание. Так, с 1 июля на каждого украинца латвийский бюджет выделяет лишь 100 евро. По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, проблему необходимо оперативно решить, поскольку в противном случае люди просто останутся на улице.
«Ранее мы уже получали тревожные сигналы от других самоуправлений, которые прекращали прием беженцев. Теперь ресурсов не хватает и в Риге. Это — чрезвычайная ситуация, и ей необходимо срочное решение на национальном уровне», — сказал градоначальник.
У властей нет денег, чтобы содержать беженцев в отелях, а частные домовладения не слишком торопятся принимать у себя мигрантов. Опросы показывают, что большинство украинцев готовы вернуться на родину, однако в основном они ждут окончания боевых действий.
Общее количество беженцев из Украины с 24 февраля оценивается примерно в девять миллионов человек. Порядка 34 тысячи из них приехали в Латвию, перегрузив эту небольшую небогатую страну.