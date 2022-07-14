Латвия больше не будет принимать украинских беженцев из-за нехватки денег

«Ранее мы уже получали тревожные сигналы от других самоуправлений, которые прекращали прием беженцев. Теперь ресурсов не хватает и в Риге. Это — чрезвычайная ситуация, и ей необходимо срочное решение на национальном уровне», — сказал градоначальник.