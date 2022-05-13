Латвия бьется в последних конвульсиях: в России нашли способ спасти памятник Освободителям Риги

«Сегодня мы пришли к посольству Латвии, чтобы еще раз напомнить, кто освобождал территории их государства от немецко-фашистских захватчиков. В боях за освобождение Латвии свои жизни отдали тысячи советских солдат и офицеров. Власти Латвии забыли или не хотят помнить, благодаря чьим воинам их страна живет под мирным небом. Заявления, которые выдвигает Сейм Латвии о снятии препятствия для сноса памятников советским воинам, недопустимы. Мы будем бороться за то, чтобы память о бессмертном подвиге наших предков сохранилась не только в России, но и за ее пределами», — заявил председатель МГЕР Антон Демидов.