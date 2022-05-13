Латвия бьется в последних конвульсиях: в России нашли способ спасти памятник Освободителям Риги

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Латвия вслед за Польшей и другими странами Восточной Европы вступила на путь борьбы с памятниками. Власти страны, буквально бьющиеся в последних конвульсиях, решили снести мемориал Освободителям Риги, что вызвало бурную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами.
Латвийские депутаты пришли к решению приостановить действие статьи 13 закона «О договорах между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, подписанных в Москве 30 апреля 1994 года». Согласно ей, Латвия обеспечивает сохранность мемориальных сооружений на территории республики.
Сейм республики решил снести памятник, к которому тысячи жителей страны ежегодно приходили возложить цветы.
Стоит напомнить, что события вокруг монумента начали развиваться, начиная с 9 мая. Власти Латвии сделали все возможное, чтобы празднование дня Победы 9 мая в республике не состоялось. Но народ страны засыпал цветами мемориал советским войнам.
Такой шаг пришелся не по душе рижской мэрии, и она приняла решение убрать все цветы у памятника с помощью бульдозера, что вызвало возмущение у граждан. Уже 10 мая латвийцы вновь засыпали цветами монумент, он словно был покрыт ковром из растений.
Власти Латвии, чтобы остановить поток людей к памятнику приняли решение демонтировать монумент. Местные жители резко раскритиковали решение властей, полиции и администрации парка, но получили отпор. Так, молодого человека, который вышел с российским триколором к памятнику Освободителям в Латвии, поместили под арест.
На парня завели уголовное дело по статье за оправдание геноцида и преступлений против человечности. Стоит отметить, что вместе с другими жителями города он пытался повторно возложить цветы к монументу воинам.
Решение о сносе памятника Освободителям в Латвии не одобрили многие жители Латвии, потому что они с теплотой и трепетом относятся к подвигу героев, заявил латвийский депутат Игорь Пименов.
«Более 100 тыс. латышей и граждан Латвийской Республики разных национальностей воевали в рядах Красной армии. Латыши показали себя героями во Второй мировой войне, огромное количество погибло, в Демянском котле, под Наро-Фоминском. Это очень драматичное событие, все что связано со Второй мировой войной в Латвии, поэтому прикасаться к этому надо исключительно трепетно», — отметил Пименов.
Отреагировали на решение о сносе памятника и в России. Так в Москве, более 1500 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» провели акцию по защите памятника Освободителям Риги у посольства Латвии. Активисты установили импровизированный памятник напротив посольства и возложили к нему цветы.
«Сегодня мы пришли к посольству Латвии, чтобы еще раз напомнить, кто освобождал территории их государства от немецко-фашистских захватчиков. В боях за освобождение Латвии свои жизни отдали тысячи советских солдат и офицеров. Власти Латвии забыли или не хотят помнить, благодаря чьим воинам их страна живет под мирным небом. Заявления, которые выдвигает Сейм Латвии о снятии препятствия для сноса памятников советским воинам, недопустимы. Мы будем бороться за то, чтобы память о бессмертном подвиге наших предков сохранилась не только в России, но и за ее пределами», — заявил председатель МГЕР Антон Демидов.
В посольстве России в Латвии также прокомментировали решение сейма страны о снятии юридических ограничений на возможность сноса памятника Освободителям. В посольстве РФ подчеркнули, что с Россией по этому вопросу никто консультаций не проводил.
«Возмущены решением Сейма Латвии в одностороннем порядке прекратить действие статьи 13 российско-латвийского межправительственного Соглашения от 30 апреля 1994 года, которая предписывает Латвийской Стороне обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений. Этот вероломный, ничем не оправданный шаг не имеет под собой ни моральных, ни юридических оснований и является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, в том числе положений самого этого договора”, –сообщили в посольстве.
Решение властей Латвии в России прокомментировали и на самом высоком уровне. Так, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала вакханалией действия властей Латвии по отношению к советским памятникам. Дипломат предупредила, что такие шаги Риги могут привести к межэтническому конфликту.
«Затеянная латвийскими властями вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе», — отметила Захарова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию со сносом памятников в Прибалтике, назвал происходящее «международным оборзением».
«То, что они творят с памятниками и другими вопросами, которые прямо регулируются имеющимися действующими межправительственными соглашениями, не поддается какому-то разумному объяснению, кроме русофобии, абсолютного забвения всех своих обязательств», —заявил министр.
Неожиданное решение ситуации предложил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, Россия готова забрать из Латвии памятник Освободителям Риги, если власти страны разрешат демонтаж мемориала.
«В принципе, если они дадут нам это сделать, тогда надо вывозить [памятник Освободителям]. Будем работать по линии МИД, дипломатов», — сообщил сенатор.