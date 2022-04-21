Латвийский парламент узаконил лишение гражданства за поддержку спецоперации РФ

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Парламент Латвии 21 апреля во втором чтении принял поправки к закону о гражданстве: теперь лица, поддерживающие спецоперацию РФ на Украине, могут быть лишены гражданства страны.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
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