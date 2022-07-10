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Ларше: Зеленский запросил у Парижа бронеавтомобили и средства защиты для ВСУ

Ларше: Зеленский запросил у Парижа бронеавтомобили и средства защиты для ВСУ
globallookpress/Volodymyr Zelensky

Президент Украины Владимир Зеленский запросил у Парижа бронеавтомобили и средства защиты. Об этом рассказал глава сената Франции Жерар Ларше после возвращения из Киева.

Политик прибыл на Украину в пятницу, 9 июля. На встрече с Зеленским стороны подняли вопросы помощи для ВСУ, о чем Ларше рассказал в интервью France Info.

«Они нуждаются в средствах защиты и бронеавтомобилях, которые могли бы их защитить», — заявил он.

В завершение Ларше пообещал передать просьбу президента Украины французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

Зеленский Макрон НАТО Украина Франция
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