Лариса Долина зажгла на танцполе во время съемок нового проекта на ТВ

Народная артистка России Лариса Долина удивила своих подписчиков зажигательным танцем на съемках нового телепроекта. Под видео на официальном Instagram-аккаунте певицы сразу появилось множество комментариев с комплиментами.
Лариса Долина приоткрыла завесу обратной стороны съемочного процесса. Певица выложила видео бэкстейджа съемок нового музыкального шоу. На кадрах ролика артистка вместе с радиоведущей Аллой Довлатовой танцуют под известный трек Егора Крида.
«Будни проекта “Битва поколений”. Новый приглашенный член жюри — моя подруга Алла Довлатова. Ее рубрика “танцульки” на “Русском радио” плавно переехала на “Муз-ТВ”», — написала певица под постом.
Поклонники Долиной были приятно удивлены зажигательной энергетикой артистки, поэтому под постом сразу же появилось множество комплиментов.
«Моя любимая Лариса Александровна The Best!»;
«Ларисочка, какая Вы красивая, молодая, стройная, Мега талантливая! Люблю Вас»;
«Красота, задор, энергия! Приятно смотреть! Браво!»;
«Лариса Александровна, какие Вы и Алла задорные! Очень приятно на вас смотреть, настроение поднимается!»;
«Лариса, какая красотка! Огонь!»;
«Шикарная!» — написали пользователи Сети.
Отметим, телеканал «МУЗ-ТВ» готовит новый проект «Битва поколений», в котором звезды первой величины из разных тысячелетий встретятся на одной сцене в музыкальном поединке. Выступления будут оценивать жюри, наполовину состоящее из молодых артистов и блогеров, а наполовину из легенд российского шоу-бизнеса.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Лариса Долина привела в восторг поклонников, показав необычные снимки с новой фотосессии.
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