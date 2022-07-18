Лариса Долина сделала громкое признание о личной жизни

Российская джазовая певица Лариса Долина стала украшением «Славянского базара». Поклонники не могли насмотреться на хорошо выглядевшую звезду. Звезда сильно похудела и похорошела. Долина рассказала личный секрет вечной молодости и красоты, передает портал «Prozvezd».
Артистка призналась, что после приезда в Витебск моментально отправилась на шопинг. По ее словам, она расцветает на глазах, когда приобретет новую красивую вещь.
Долина призналась, что покупки очень поднимают ей настроение. Вместе с этим, певица заявила, что недавно действительно влюбилась.
«Да, вполне. Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии. Это мне дает заряд долголетия, творческого и женского», — рассказала Долина.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Лайма Вайкуле призналась в больших проблемах с деньгами.