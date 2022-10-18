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Лариса Долина публично извинилась перед Басковым за опоздание с сюрпризом на день рождения

Лариса Долина публично извинилась перед Басковым за опоздание с сюрпризом на день рождения
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Российская певица Лариса Долина публично извинилась перед Николаем Басковым за позднее поздравление артиста с днем рождения.

Долина опубликовала у себя в Telegram-канале пост, в котором сообщила, что опоздала с сюрпризом Баскову, в связи с чем просит у него прощения.

Она выложила ролик, в котором студенты ее музыкальной академии поют композицию Баскова «Я буду руки твои целовать».

Ранее сообщалось, что актриса Марина Федункив жестко ответила своим подписчикам, которые раскритиковали ее после поздравления Баскова.

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RusNewsToday24
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