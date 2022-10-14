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Лариса Долина и Николай Басков выпустили новую песню

Николай Басков и Мари Краймбрери выступили на дне рождения «Русского Радио»
Пресс-служба “Русской Медиагруппы”

Певец Николай Басков сообщил в Telegram-канале о выходе новой песни. Трек записан совместно с народной артисткой РФ Ларисой Долиной.

Певица призналась, что всегда хотела записать трек с «золотым голосом России». Новая песня называется «Давай по-хорошему». Долина призвала поклонников голосовать за композицию, чтобы она появилась в хит-параде на «Радио Даче».

«Слушайте новый дуэт с Николаем Басковым. Это наша первая коллаборация», — написала артистка.

Поклонники уже выразили восхищение новой песней и отметили продуктивность такого дуэта. Некоторые из них попросили Долину записать с Басковым еще песни.

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RusNewsToday24
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