Лариса Долина и Николай Басков выпустили новую песню

Певец Николай Басков сообщил в Telegram-канале о выходе новой песни. Трек записан совместно с народной артисткой РФ Ларисой Долиной.
Певица призналась, что всегда хотела записать трек с «золотым голосом России». Новая песня называется «Давай по-хорошему». Долина призвала поклонников голосовать за композицию, чтобы она появилась в хит-параде на «Радио Даче».
«Слушайте новый дуэт с Николаем Басковым. Это наша первая коллаборация», — написала артистка.
Поклонники уже выразили восхищение новой песней и отметили продуктивность такого дуэта. Некоторые из них попросили Долину записать с Басковым еще песни.