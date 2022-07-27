Лану Дель Рей преследует навязчивый поклонник

Лана Дель Рей

Певица Лана Дель Рей столкнулась с преследованием со стороны настойчивого поклонника: мужчина караулил ее у дома и даже попытался угнать машину звезды. Об этом сообщает TMZ.

История началась в феврале этого года, когда мужчина по имени Эрик Эверардо по меньшей мере дважды проник в дом звезды, а также совершил попытку угнать ее автомобиль Jaguar. Сделать это ему не удалось: преступника задержала полиция и привлекла к ответственности.

Однако преследования на этом не прекратились: мужчина продолжает выслеживать певицу около ее дома. Лана также стала получать от него письма пугающего содержания. На самой певице навязчивый поклонник не ограничился и начал писать сестре Ланы. Звезда начала переживать за безопасность себя и своей семьи и обратилась в правоохранительные органы.

На данный момент Эверардо не имеет права приближаться к певице ближе чем на 90 метров, а первое судебное заседание назначено на следующий месяц.

Преследования звезд со стороны навязчивых поклонников не редкость: так, в феврале этого года о сталкинге рассказала Билли Айлиш, а ранее на одержимую фанатку Киану Ривза пожаловалась его возлюбленная, художница Александра Грант.

С преследованием сталкивались и российские звезды и публичные деятели: так, недавно об этом рассказала в соцсетях главный редактор Buro 24/7 Екатерина Дарма, а до этого на подобную ситуацию жаловались журналистка Божена Рынска, актриса Екатерина Волкова и фигуристка Евгения Медведева.