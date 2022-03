Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





В мире, наполненном вечной нехваткой времени, самый удобный способ ухаживать за собой — в домашних условиях. Ламинирование бровей, ресниц и волос желатином позволит вам почувствовать себя красивой без лишних затрат времени и денег.

© Depositphotos

Чтобы иметь ухоженные волосы, брови и ресницы, не обязательно регулярно посещать салоны красоты. Способы самостоятельного ухода вполне могут заменить профессиональные, если подойти к ним грамотно. Врачи-косметологи поделились несколькими простыми рецептами для того, чтобы выглядеть на все сто без визита в салон.

Ламинирование бровей и ресниц желатином

© Depositphotos

Ламинировать брови и ресницы в домашних условиях можно с использованием простого желатина. Ресницы хорошо завьются, а брови — уложатся гелем.

© Depositphotos

Смочите ватный диск средством для обезжиривания кожи и несколько раз их протрите. Полностью растворите желатин на водяной бане. Когда он набухнет, добавьте в массу две капли бальзама для волос и перемешайте.

© Depositphotos

Нанесите полученную смесь на волоски. По истечении 20 минут хорошо промойте их водой. После такой процедуры брови и ресницы будут выглядеть ухоженно и естественно. Волоски станут блестящими, мягкими и пружинистыми.

Ламинирование волос желатином

© Depositphotos

С помощью желатина можно также ламинировать волосы. Такую уходовую процедуру особенно оценят обладательницы ломких, поврежденных локонов с секущимися кончиками. Она восстановит естественный блеск волос, придаст им эластичность и объем, а также избавит от статического электричества.

Замочите желатин в горячей воде в пропорции 1:3. Затем добавьте в массу одну столовую ложку яблочного уксуса, оливкового и подсолнечного масла.

© Depositphotos

Равномерно распределите полученный состав по всей длине волос, кроме зоны у корней. Далее обмотайте голову пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом и укутайте ее полотенцем. Пусть маска остается на волосах на 30 минут. Смойте голову теплой водой. Вас порадует полученный потрясающий эффект, напоминающий только что сделанное ламинирование.

Я надеюсь, ламинирование желатином в домашних условиях придется вам как нельзя кстати. Например, в праздники, когда записаться в салон к специалисту проблематично. Возможно, среди вас уже есть те, кто попробовал процедуру, делитесь впечатлениями в комментариях.

The post Ламинирование бровей, ресниц и волос желатином appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!