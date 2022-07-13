Ладо Кватания снял клип для Карди Би. Элджей обвинил его в плагиате

Элджей

Российский режиссер снял клип для Карди Би — для ее совместного с Канье Уэстом и Lil Durk сингла Hot Shit. Клип снят в футуристическом стиле и всего за несколько часов набрал больше 1 млн просмотров.

Рэпер Элджей, однако, обвинил клипмейкера в плагиате. Музыкант опубликовал в инстаграме* кадр из клипа, в котором рэпер Lil Durk стоит на крыше упавшего в реку автомобиля, и отметил, что он напоминает аналогичный момент из его клипа Urus.

Сам Ладо Кватания уже прокомментировал обвинения рэпера изданию Super. Да, мы все живем в мире референсов, когда многое уже было сделано до тебя. Среди прочих отсылок можно упомянуть Placebo, Мисси Эллиотт, Басту Раймса, Бьорк, Wu-Tang Clan, фильм “Кинг-Конг” Питера Джексона, рекламу Hermes и Air Arabia, — заявил он.

Отвечать на вопрос журналистов о том, видел ли он клип Элджея, режиссер не стал.

Ранее Ладо Кватания снимал клипы для российских рэперов Oxxxymiron, Хаски и других музыкантов. Также он работал с певицей Манижей, которая является его невестой.

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