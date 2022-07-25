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Lada впервые за 14 лет заняла треть российского рынка автомобилей

Lada впервые за 14 лет заняла треть российского рынка автомобилей

За третью неделю июля дилеры АвтоВАЗа продали 2607 новых легковых автомобилей Lada, что позволило бренду занять 31,8% от общего объема российского авторынка.

В последний раз рыночная доля Lada превышала отметку в 30% еще в 2007 году, когда она составила 30,1%. К 2014 году рыночная доля Lada опустилась до минимальных 15%.


В целом за первое полугодие 2022 на долю Lada пришлось 20,8% от всех проданных в России легковых автомобилей. Доля Lada начала активно увеличиваться в последние недели: 27,9% в первую неделю июля, 29% — во вторую неделю и 31,8% — в третью неделю текущего месяца.

Причиной такого роста стало возобновление производства автомобилей Lada в упрощённых комплектациях без ABS и подушек безопасности. Сначало запустили производство Granta, а затем Lada Niva Legend и Lada Largus.

lada авто АвтоВАЗ
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RusNewsToday24
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