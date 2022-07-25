Lada впервые за 14 лет заняла треть российского рынка автомобилей

За третью неделю июля дилеры АвтоВАЗа продали 2607 новых легковых автомобилей Lada, что позволило бренду занять 31,8% от общего объема российского авторынка.

В последний раз рыночная доля Lada превышала отметку в 30% еще в 2007 году, когда она составила 30,1%. К 2014 году рыночная доля Lada опустилась до минимальных 15%.





В целом за первое полугодие 2022 на долю Lada пришлось 20,8% от всех проданных в России легковых автомобилей. Доля Lada начала активно увеличиваться в последние недели: 27,9% в первую неделю июля, 29% — во вторую неделю и 31,8% — в третью неделю текущего месяца.

Причиной такого роста стало возобновление производства автомобилей Lada в упрощённых комплектациях без ABS и подушек безопасности. Сначало запустили производство Granta, а затем Lada Niva Legend и Lada Largus.