Lada Vesta NG не выйдет в этом году, хотя 200 машин уже собрано. Серийное производство не ведётся

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Паблик Avtograd news сообщает, что серийное производство новой Lada Vesta NG на данный момент не ведётся в связи с режимом простоя завода, который должен завершиться на следующей неделе.
Однако с 6 июня «АвтоВАЗ» займётся сборкой «упрощенных» Lada Granta, а о серийном производстве Lada Vesta NG речи пока не идёт. Более того, источник добавляет, что автомобиль вряд ли выйдет в этом году.
Вчерашнюю информацию о автомобилях Vesta NG не совсем правильно интерпретировали, автомобили не предназначечены для продажи, они доставлены из Ижевска в НТЦ ВАЗа. Серийное их производство на данный момент не ведeтся в связи с режимом простоя автозавода, это партия из того количества что было собрано ещe в феврале, марте, по некоторой информации порядка 200 штук. Перспектива выпуска в этом году очень призрачна, и ни о какой отгрузке дилерам речь не может идти, тем более продажи в частные руки.
Avtograd news