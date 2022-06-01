Lada Vesta NG не выйдет в этом году, хотя 200 машин уже собрано. Серийное производство не ведётся

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Паблик Avtograd news сообщает, что серийное производство новой Lada Vesta NG на данный момент не ведётся в связи с режимом простоя завода, который должен завершиться на следующей неделе.

Однако с 6 июня «АвтоВАЗ» займётся сборкой «упрощенных» Lada Granta, а о серийном производстве Lada Vesta NG речи пока не идёт. Более того, источник добавляет, что автомобиль вряд ли выйдет в этом году.



