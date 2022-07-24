Lada Vesta NG Luxe получила обогреваемый кожаный руль, камеру заднего вида и глубокую тонировку

Ещё одной версией новой Lada Vesta NG, которая будет предложена покупателям уже на следующей неделе, станет комплектация под названием Luxe. Будет и ещё более богатая комплектация Techno (название может быть изменено), о которой пока ничего неизвестно.

В оснащение Luxe-комплектации входят:

Обогреваемый кожаный руль;

Автоматический климат-контроль;

Очечник;

Камера заднего вида;

Двухтональный звуковой сигнал;

Центральный подлокотник;

Задние датчики парковки (опция).

Дополнительные опции:

Обогрев ветрового стекла (доработанный);

Противотуманные фары;

Датчик дождя и света;

Обогрев задних сидений и задний подлокотник;

Черная обивка крыши;

Глубокая тонировка стекол;

Двухцветная окраска (крыша и зеркала черного цвета).

Напомним, этот же источник опубликовал подробности о Comfort Plus-комплектации автомобиля Lada Vesta NG, который отличается от базовой версии наличием дополнительных опций комфорта и безопасности. Ранее мы сообщали, что новая Lada Vesta уже в «базе» оснащена кондиционером, кнопкой «Старт/Стоп», обогревом и бесключевым доступом.

Компания АтоВАЗ прислушалась к критике владельцев Lada Vesta и других моделях Lada, установив в Lada Vesta NG улучшенный обогрев лобового стекла.

В ближайшие дни АвтоВАЗ начнёт отгружать дилерам обновлённые Lada Vesta. Каждый дилер Lada получит примерно по две машины, всего будет отгружено 800 машин.

Дилерам запрещено передавать эти машины журналистам или блогерам без согласования с АвтоВАЗом.