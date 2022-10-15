Lada Vesta, Granta и Niva теперь порадуют повышенной антикоррозийной стойкостью

На АвтоВАЗе элементы шасси для семейств автомобилей Lada Granta и Niva (задняя балка, рычаги, защита двигателя и т. д.), а также детали шасси Vesta начали окрашивать на новой покрасочной линии производства компании BOYSIS (Турция). Об этом сообщает паблик Avtograd news в социальной сети ВКонтакте.

Это повысило качество нанесенного покрытия и повысило антикоррозийную стойкость узлов подвески. На данной линии также производится окраска деталей шасси для автомобилей семейства VESTA

Avtograd news





На заводе решили перейти на новую покрасочную линию в связи с тем, что для прежней линия окраски компании DURR закончились запасы краски этой фирмы, а новые поставки возобновить не вышло.

Новых поставок в свете последних событий ожидать не приходится, на эмалях других производителей линия функционировать не может, ну это даже к лучшему получилось.

Avtograd news

Админ паблика Avtograd news живёт в Тольятти и работает на АвтоВАЗе, а информация, публикуемая инсайдером, является оперативной и практически всегда достоверной.