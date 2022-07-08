Lada, Toyota, Mercedes-Benz и BMW — названы самые рентабельные машины на вторичном рынке

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Эксперты Авто.ру составили рейтинг самых рентабельных автомобилей с пробегом на конец первой половины этого года. Рейтинг составлен на основе анализа предпочтений профессиональных продавцов автомобилей с пробегом. Такие машины обладают высокой остаточной стоимостью, востребованы покупателями, их можно относительно легко найти в хорошем состоянии.





Lada — самая распространенная марка на вторичном рынке, доля предложений на этот бренд составляет 17%. Второе место в рейтинге занимает японский бренд Toyota, на который приходится почти 8% предложений. Третье и четвертое место между собой делят Mercedes-Benz или BMW, которые имеют по 5,5% предложений. Далее идут Hyundai, Kia, Nissan и Volkswagen, которые занимают по 5–5,5% вторичного рынка. Замыкают топ-10 рейтинга Ford и Renault, которые имеют 4,3% и 3,5% предложений.

На вторичном рынке в июне некоторые автомобили стали дешевле на 10%. Однако есть и модели, которые наоборот прибавили в цене: автомобили массового сегмента — Kia Ceed, Lada Vesta, Skoda Octavia и Volkswagen Polo — стали дороже на 10-15%, премиального — Mercedes-Benz E-Класса и Toyota Land Cruiser 200 — на 27%.