Lada Ижевск изготовит последние 240 кузовов Vesta NG. После этого производственную линию Vesta демонтируют и перевезут в Тольятти

По данным паблика «Avtograd news» на этой неделе на заводе Lada Ижевск соберут последние 240 кузовов, необходимых для сборки Vesta NG. И после этого о новых Vesta можно будет забыть надолго – по слухам, до весны следующего года.





Дело в том, что комплектующие остались только для сборки тех самых 240 кузовов. После их сварки начнется демонтаж сварочных постов и последующая отправка их в Тольятти на головной завод.

Как сообщается, на самом АвтоВАЗе запущен процесс демонтажа линии изготовления кузовов для автомобилей Renault (на платформе B0) – вместо нее и установят линию для сборка Vesta, перевезенную из Ижевска. Предполагается что президент АвтоВАЗа Максим Соколов и губернатор Удмуртии Александр Бречалов в первой половине августа посетят завод Lada Ижевск, где официально расскажут о переносе сборки Vesta на главный конвейер АвтоВАза. В связи с демонтажем линии B0 не совсем понятно, как и где будут собирать Largus. Вероятно, об этом тоже пойдет речь во время посещения Максимом Сколовым завода в Удмуртии.