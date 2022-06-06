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Лада Дэнс показала двухуровневую квартиру в Москве, которая досталась ей после развода

Лада Дэнс показала двухуровневую квартиру в Москве, которая досталась ей после развода

Певица Лада Дэнс живет на Чистых прудах в Москве. Эта квартира досталась ей после развода с Павлом Свирским.

Артистка живет в двухуровневых апартаментах, для ремонта которых приглашала дизайнеров из Италии. Квартира украшена витражами и лепниной. У Дэнс есть каменный камин, рояль и кожаные диваны. 

Также певица показала журналистам кухню. Пол в этом помещении отделан гранитом черного цвета. По словам Лады Дэнс, эту идею она подсмотрела в иностранном журнале. Об этом она сообщила в эфире телеканала НТВ.

Исполнительница отметила, что ремонт в этих апартаментах проходил не один раз. По ее словам, Свирский часто ругался с рабочими, когда те что-то делали не так.

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RusNewsToday24
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