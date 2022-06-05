Лада Дэнс объяснила, почему пропустила похороны родителей

Звезда девяностых Лада Дэнс не смогла побывать на похоронах отца и матери. В этот момент артистка была занята своими проблемами.
Отец исполнительницы ушел из семьи, когда Ладе было два года. В новых отношениях у него родились двое дочерей: Наталья и Алена. Когда отца не стало, Дэнс была беременна.
«Я только родила сына или вообще была на сносях, мне было не до этого совсем», – призналась она в программе «Секрет на миллион».
Мать Дэнс ушла из жизни в прошлом году, незадолго до смерти она тяжело болела. Артистка также не смогла с ней проститься. Так сложились обстоятельства, что после перенесенного коронавируса ее прооперировали, она находилась на реабилитации.
Всеми хлопотами занимался старший брат Сергей Волков. Родственник живет в Калининграде, где работает экскурсоводом.