Lada 2121 — самый распространённый внедорожник в России

На сегодняшний день в стране насчитывается более 12 миллионов автомобилей SUV-сегмента, в который входят кроссоверы и внедорожники. Результаты нового исследования «Автостат-Инфо» указывают на то, что лидерство в этом классе удерживают отечественные модели.

Если говорить точнее, то по состоянию на 1 июля 2022 года в России было 12,065 млн автомобилей класса SUV. На долю Lada Niva приходится 1,33 млн от общего числа внедорожников на российских дорогах.

Второе место досталось японской марке Toyota с объемом парка в 1,17 млн автомобилей класса SUV. На третьем месте Nissan, кроссоверов и внедорожников которой в России насчитывается 1,065 млн единиц. Также в первую пятерку лидеров вошли Hyundai и Chevrolet, на долю которых приходится 843,3 тыс. и 700,6 тыс. машин соответственно.





Если же говорить о самых популярных моделях в классе SUV в России, то здесь лидером стала классическая Нива или Lada 2121, которой владеют 953 тыс. россиян. На втором месте — Chevrolet Niva с результатом 626,7 тыс. единиц. Также в России насчитывается 499,4 тыс. Toyota RAV4, что позволило этому японскому кроссоверу занять третье место по популярности.

Четвертым стал Renault Duster с результатом 487,2 тыс. автомобилей. Замыкает пятерку лидеров KIA Sportage, представленный в количестве 373,8 тыс. единиц.