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Лабрадоры оказались самой популярной породой собак-поводырей для незрячих людей

Лабрадоры оказались самой популярной породой собак-поводырей для незрячих людей
pxhere.com

Межрегиональный «Dogs-парад» собак-поводырей прошел в Оренбурге. В город прибыли представители из Орловской и Свердловской областей, а также из Республик Бурятия, Башкортостан и Татарстан.

Отмечается, что на межрегиональный слет прибыли в основном владельцы лабрадоров. Данную породу для незрячих людей выбирают по определенным причинам, рассказала старший методист по реабилитации «Собаки — помощники инвалидов» Наталья Громова.

«Лабрадоры легко адаптируются к разным людям, могут сменить несколько групп.  Лабрадорам просто интересно быть с человеком, для них все люди — братья», — объяснила эксперт в беседе с изданием ProOren.ru.

Как правило, на воспитание щенка лабрадора уходит около полутора лет. И только после этого собаку отдают человеку с проблемным зрением.

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