Лаборатория Richmond намерена заняться производством «Спутника V» в Аргентине с нуля

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Лаборатория Richmond, базирующаяся в Аргентине, намерена выпускать российскую вакцину «Спутник V». Отмечается, что препарат будет создан с нуля, пишет газета Clarin.
В настоящий момент лаборатория содержит запасы российской вакцины, добавило издание. Всего там находится 1,4 миллиона доз.
«О проекте производства с нуля “Спутника V”, как и других вакцин, на новом заводе, который строит лаборатория, источник сказал, что “деятельность по передаче технологий не была приостановлена, завод будет запущен в октябре-ноябре этого года”», — говорится в материале.
Отмечается, что оставшиеся в лаборатории дозы пока что не востребованы властями страны. Они уже обладают достаточным количеством вакцины для иммунизации населения.
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