«Лаборатория Касперского» предупредила о всплеске атак пользователей на русском языке

загрузка...

Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщила о наблюдающемся всплеске фишинговый атак пользователей с электронными письмами русском языке.





С января по апрель 2022 года защитные решения «Лаборатории» заблокировали более 800 тысяч фишинговых писем на русском языке с вредоносными HTML-вложениями, почти половину из них — в марте.

Такой метод представляет собой продвинутый с технической точки зрения и распространённый приём для выманивания данных пользователей, в том числе платёжных. Он позволяет мошенникам избегать ссылок в теле письма, которые, как правило, хорошо определяются антиспам-движками и почтовыми антивирусами.

Пример письма с HTML-вложением

Злоумышленники используют два основных типа HTML-вложений: HTML-файлы со ссылкой на мошеннический сайт и полноценные фишинговые страницы. Первый способ позволяет не только прятать ссылку в файл, но и автоматически перенаправлять пользователя на поддельную страницу при открытии этого файла. Второй — обходиться без сайтов и экономить на оплате хостинга: фишинговая форма и скрипт, собирающий данные, содержатся непосредственно во вложении. В HTML-файл, как и в письмо, можно вносить изменения в зависимости от предполагаемой жертвы и вектора атаки, добиваясь более точной персонализации фишингового контента.

Ведущий спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Роман Деденок пояснил: