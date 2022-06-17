«Лаборатория Касперского» назвала ожидаемыми DDOS-атаки на ресурсы ПМЭФ-2022

Президент России Владимир Путин перенес выступление на Петербургском международном экономическом форуме на час из-за мощных DDOS-атак. В «Лаборатории Касперского» объяснили, можно ли было этого избежать.
Кибератаки в ключевой день ПМЭФ-2022 были ожидаемы, заявил директор по развитию бизнеса Олег Ефремов. Однако специалисты по информационной защите высоко оценили то, как организаторы мероприятия справились с проблемой.
«В первые секунды атаки специалисты “Лаборатории Касперского” предложили свою помощь», — рассказал Ефремов изданию «Невские Новости», которое входит в Медиагруппу «Патриот».
Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Михаил Прибочий объяснил, что универсальной защиты от киберпреступлений не существует. Злоумышленники могут атаковать любой ресурс, который имеет выход в интернет.