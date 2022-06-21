«Лаборатория Касперского» инвестировала в первый российский нейроморфный процессор «Алтай». Он потребляет в 1000 раз меньше энергии, чем распространенные GPU

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«Лаборатория Касперского» стала акционером компании «Мотив нейроморфные технологии» с долей участия 15%. Компании вместе продолжат разрабатывать нейроморфный процессор «Алтай».





Пока компании произвели первую партию процессоров, разработали комплект программного обеспечения для работы с ними, а также экспериментально подтвердили расчетные характеристики быстродействия и энергоэффективности.

«Тестирование показало, что нейроморфный процессор «Алтай» потребляет почти в 1 тысячу раз меньше энергии, чем широко применяемые сегодня традиционные графические ускорители (GPU). На сегодняшний день это один из самых энергоэффективных процессоров в мире», — сообщили в «Лаборатории Касперского»

Нейроморфным процессорам, в отличие от классических, не нужно обращаться к памяти (или регистрам) и извлекать оттуда данные — вся информация уже хранится в искусственных нейронах. Таким образом становится возможна обработка больших данных на конечных устройствах без необходимости дополнительных вычислительных мощностей. В сочетании с новыми моделями нейронов это откроет возможности для развития сильного искусственного интеллекта, самообучающихся систем разного назначения и устройств будущего.

Сейчас компании разрабатывают вторую версию нейроморфного процессора и занимаются поиском технологических партнеров для создания совместных пилотных проектов с использованием нейрочипа «Алтай».

«Это первый раунд инвестиций, и мы намерены продолжить увеличивать нашу долю в ближайшие годы. Доступ к нейроморфным технологиям открывает путь к формированию глобальной технологической экосистемы “Лаборатории Касперского”. К собственной операционной системе KasperskyOS, полному набору ПО для противодействия киберугрозам, а также офисному пакету “Мой офис” в перспективе добавятся аппаратные решения на основе нейроморфного процессора», — подчеркнули в компании.