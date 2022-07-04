«Лаборатория Касперского» анонсировала операционную систему для ПК и смартфонов

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Генеральный «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022» заявил, что его компания планирует выпустить собственную операционную систему, предназначенную для компьютеров и смартфонов.

Он заявил, что уже существующая KasperskyOS используется в областях с повышенными требованиями к кибербезопасности, однако в «Лаборатории Касперского» давно думают о создании операционной системы для обычных пользователей.





Да, будет [операционная система], но когда, не скажу. Я просто человек суеверный, просто если я говорю срок, он сразу увеличивается в два-три раза.

Евгений Касперский

О тестировании гаджетов с KasperskyOS внутри компании стало известно еще в конце 2019 года. На тот момент было объявлена, что фирменная ОС может использоваться для интернета вещей и промышленности.