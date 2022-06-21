LA Times: лидеры Евросоюза отказали Зеленскому в поставках оружия во время визита в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Киев отказали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в скорой передачи вооружений для армии страны. К такому мнению пришел обозреватель Дойл МакМанус в статье для газеты Los Angeles Times.
Эксперт пишет, что в западном сообществе появились признаки «усталости от Украины». По мнению МакМануса, всему виной экономические последствия антироссийских санкций для их инициаторов.
«И все же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия», — обратил внимание публицист.
Обозреватель также выразил сомнения касательно перспектив скорого членства Киева в Европейском союзе. По мнению МакМануса, вливанию в европейскую семью может не помочь даже выражение поддержки со стороны самих лидеров ЕС.