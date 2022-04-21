La Stampa: Италия может отказаться от российского газа во второй половине 2023 года

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Власти Италии
заявили о планах скорого отказа от поставок газа российского производства, о
чем пишет газета La Stampa.
Дата потенциального
отказа от голубого топлива из России была названа министром по экологической
модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани. По его мнению,
энергетическая независимость Рима от РФ может быть достигнута во втором
полугодии следующего года.
«Мы отдаем за
энергоносители России почти миллиард евро в день и, понятно, таким образом
финансируем военные действия», — уверен политик.
Как считает министр,
Италия должна нарастить газовые закупки по новым соглашениям, а также повысить
мощность регазификационных терминалов для импорта СПГ.
Чинголани убежден,
что Европа стала чрезмерно зависима от энергетических носителей из России, что
является ошибкой геополитического масштаба последних двадцати лет.
Агентство Reuters ранее уточняло, что Италия уже подписала контракты на поставки газа из
Республики Конго, Египта и Алжира.
Доля российских поставок топлива в разных странах Европы отличается. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял,
что для Парижа вопрос зависимости от российского газа неактуален. Его слова передавало издание «ФедералПресс».